В Кировском округе прошёл рейд по несанкционированным рынкам

Мэрия предостерегла омичей от покупок на стихийных рынках. По словам заместителя главы администрации Кировского округа, продукты без документов опасны для здоровья и жизни горожан.

По словам специалистов, в местах несанкционированной торговли продукты, предлагаемые для продажи, не проходят ветеринарную и санитарную проверку, не имеют нужных документов. Продажа товаров ведётся прямо с земли, с ящиков или капотов машин. В большинстве случаев омичи покупают скоропортящиеся продукты: овощи и фрукты, а также молоко, рыбу и мясо.

Безопасная на вид несанкционированная торговля всегда сопровождается огромным количеством нарушений. Это и торговля в неустановленных местах, реализация продукции животного происхождения без ветеринарно-санитарной экспертизы, нарушение правил хранения и реализации продукции, товарного соседства, санитарных норм. А это уже угроза здоровью и жизни жителей, - рассказал заместитель главы администрации Кировского округа Алексей Наседкин.

В мэрии объяснили, что рейды по стихийным рынкам проводятся ежедневно. Только за последние два месяца было составлено 52 протокола о правонарушениях. Не обошли стороной проверки и Кировский округ. Благодаря постоянным рейдам удалось уменьшить стихийные рынки у ТК "Маяк" и у дома № 5 на бульваре Архитекторов.

Отметим, что за незаконную торговлю предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или штрафа в размере от 1000 до 5000 рублей.