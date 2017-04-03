В Кировском округе прошёл рейд по несанкционированным рынкам
Общество  •   3 апреля 2017, 10:53, последнее обновление 3 апреля 2017, 10:53  •  печать

В Кировском округе прошёл рейд по несанкционированным рынкам

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Мэрия предостерегла омичей от покупок на стихийных рынках. По словам заместителя главы администрации Кировского округа, продукты без документов опасны для здоровья и жизни горожан.

По словам специалистов, в местах несанкционированной торговли продукты, предлагаемые для продажи, не проходят ветеринарную и санитарную проверку, не имеют нужных документов. Продажа товаров ведётся прямо с земли, с ящиков или капотов машин. В большинстве случаев омичи покупают скоропортящиеся продукты: овощи и фрукты, а также молоко, рыбу и мясо.

Безопасная на вид несанкционированная торговля всегда сопровождается огромным количеством нарушений. Это и торговля в неустановленных местах, реализация продукции животного происхождения без ветеринарно-санитарной экспертизы, нарушение правил хранения и реализации продукции, товарного соседства, санитарных норм. А это уже угроза здоровью и жизни жителей, - рассказал заместитель главы администрации Кировского округа Алексей Наседкин.

В мэрии объяснили, что рейды по стихийным рынкам проводятся ежедневно. Только за последние два месяца было составлено 52 протокола о правонарушениях. Не обошли стороной проверки и Кировский округ. Благодаря постоянным рейдам удалось уменьшить стихийные рынки у ТК "Маяк" и у дома № 5 на бульваре Архитекторов.

Отметим, что за незаконную торговлю предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или штрафа в размере от 1000 до 5000 рублей.

Теги  •  #незаконная торговля #рейд #рынок

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Комментарии
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Евгений Янушкевич  •  3 апреля 2017, 11:09

Проще говоря бабулек гоняли, торгующих луком и семечками, а то что у нас в магазинах вся продукция не безопасна, до этого никому дела нет.

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