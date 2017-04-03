В Омске потеплеет и пройдут дожди
Общество  •   3 апреля 2017, 10:18, последнее обновление 3 апреля 2017, 10:18  •  печать

В Омске потеплеет и пройдут дожди

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Температура воздуха в городе будет повышаться в течение недели. К выходным тепло будет даже по ночам.

В ближайшие дни погоду в Омской области будут формировать уходящие циклоны. Они стали причиной резких колебаний температуры воздуха, сильного ветра и мокрого снега. Самым холодным днём стало воскресенье, ночью температура воздуха опускалась до -16 градусов. Но к середине недели погода в регионе поменяется.

6 апреля, когда территория Омской области будет находиться в тёплом секторе, ожидается повышение температуры воздуха, - прогнозируют в Обь-Иртышском УГМС.

По предварительным данным, в четверг в Омске потеплеет до +3 градусов, а к выходным до +7 градусов. В воскресенье возможен дождь.

Теги  •  #Обь-Иртышское УГМС #погода

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