В Омске потеплеет и пройдут дожди

Температура воздуха в городе будет повышаться в течение недели. К выходным тепло будет даже по ночам.

В ближайшие дни погоду в Омской области будут формировать уходящие циклоны. Они стали причиной резких колебаний температуры воздуха, сильного ветра и мокрого снега. Самым холодным днём стало воскресенье, ночью температура воздуха опускалась до -16 градусов. Но к середине недели погода в регионе поменяется.

6 апреля, когда территория Омской области будет находиться в тёплом секторе, ожидается повышение температуры воздуха, - прогнозируют в Обь-Иртышском УГМС.

По предварительным данным, в четверг в Омске потеплеет до +3 градусов, а к выходным до +7 градусов. В воскресенье возможен дождь.