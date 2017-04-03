В Омске на Красном Пути прячут дорожные камеры

Пользователи социальных сетей обратили внимание на установленные накануне на Красном Пути новые дорожные камеры. Комплексы видеофиксации нарушений ПДД спрятали за рекламной конструкцией и в кустах. Сотрудников ДПС поблизости замечено не было.
В комментариях омичи спорят, законна ли такая установка дорожных камер. Водители обращают внимание на то, что если не нарушать ПДД, то и не придётся задумываться о законности установки камер.
И правильно делают! Даёшь больше мест для камер - разных и неожиданных!
Как бы не любили камеры но они дисциплинируют, ездить по правилам нужно и все что требуется от водителя, и пусть эти камеры хоть на Луне прячутся.
Все правильно, камеры надо ставить в неожиданных местах. Если водители знают, где фиксируются нарушения, будут там, как на параде проезжать, с минимальной скоростью, а дальше разгоняться, будто бешеные. Так каждый водитель получит по заслугам, соблюдающим правила бояться нечего.