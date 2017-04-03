В Омске на Красном Пути прячут дорожные камеры
Общество  •   3 апреля 2017, 07:51, последнее обновление 3 апреля 2017, 09:33  •  печать

В Омске на Красном Пути прячут дорожные камеры

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Омичи обратили внимание на то, что комплексы видеофиксации нарушений ПДД стали прятать за рекламные конструкции.

Пользователи социальных сетей обратили внимание на установленные накануне на Красном Пути новые дорожные камеры. Комплексы видеофиксации нарушений ПДД спрятали за рекламной конструкцией и в кустах. Сотрудников ДПС поблизости замечено не было.

 

В комментариях омичи спорят, законна ли такая установка дорожных камер. Водители обращают внимание на то, что если не нарушать ПДД, то и не придётся задумываться о законности установки камер.

Теги  •  #камера #улица Красный Путь

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Комментарии
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Persona Grata  •  3 апреля 2017, 10:24

И правильно делают! Даёшь больше мест для камер - разных и неожиданных!

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Юрий Александрович  •  3 апреля 2017, 09:56

Как бы не любили камеры но они дисциплинируют, ездить по правилам нужно и все что требуется от водителя, и пусть эти камеры хоть на Луне прячутся.

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Татьяна Назарова  •  3 апреля 2017, 09:52

Все правильно, камеры надо ставить в неожиданных местах. Если водители знают, где фиксируются нарушения, будут там, как на параде проезжать, с минимальной скоростью, а дальше разгоняться, будто бешеные. Так каждый водитель получит по заслугам, соблюдающим правила бояться нечего.

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