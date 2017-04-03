В Омске на Красном Пути прячут дорожные камеры

Омичи обратили внимание на то, что комплексы видеофиксации нарушений ПДД стали прятать за рекламные конструкции.

Пользователи социальных сетей обратили внимание на установленные накануне на Красном Пути новые дорожные камеры. Комплексы видеофиксации нарушений ПДД спрятали за рекламной конструкцией и в кустах. Сотрудников ДПС поблизости замечено не было.

В комментариях омичи спорят, законна ли такая установка дорожных камер. Водители обращают внимание на то, что если не нарушать ПДД, то и не придётся задумываться о законности установки камер.