В Омске на улице Волгоградской образовалось море
Общество  •   3 апреля 2017, 07:27, последнее обновление 3 апреля 2017, 09:35  •  печать

В Омске на улице Волгоградской образовалось море

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Местные жители шутят, что для попадания во двор им приходится преодолевать море из талых вод.

Во дворах на улице Волгоградской из-за обильного таяния снега образовалось море. Водители, чьи автомобили вынуждено превращаются в корабли, выложили видео на YouTube. В ролике также запечатлена работа коммунальщиков, которые легко ходят по воде.

В комментариях отмечают, что данное место затапливает уже в течение 20 лет. Пользователи заявляют, что во многих местах асфальт тает раньше снега.

Теги  •  #видео #море #улица Волгоградская

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Комментарии
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Анна Соцкая  •  3 апреля 2017, 09:11

Знакомая картина актуальная не только для Омска. Много еще у нас таких морей на улицах городов и когда мы от них избавимся непонятно.

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Виктор Билькевич  •  3 апреля 2017, 08:10

На многих улицах Омска море поскольку снег частично не убирали а где убирали но не увозили.

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