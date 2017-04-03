В Омске на улице Волгоградской образовалось море

Местные жители шутят, что для попадания во двор им приходится преодолевать море из талых вод.

Во дворах на улице Волгоградской из-за обильного таяния снега образовалось море. Водители, чьи автомобили вынуждено превращаются в корабли, выложили видео на YouTube. В ролике также запечатлена работа коммунальщиков, которые легко ходят по воде.

В комментариях отмечают, что данное место затапливает уже в течение 20 лет. Пользователи заявляют, что во многих местах асфальт тает раньше снега.