Омичей зовут на массовую зарядку
Общество  •   1 апреля 2017, 17:02, последнее обновление 1 апреля 2017, 17:05  •  печать

Омичей зовут на массовую зарядку

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Массовая зарядка для молодежи станет подготовкой к XIX Всемирному фестивалю молодёжи и студентов, который пройдёт в Сочи.

Завтра, 2 апреля, в 12:00 на площади у Библиотеки им. Пушкина состоится молодежная акция - массовая зарядка под девизом "Молодежь навстречу Фестивалю". Она организуется в рамках подготовки страны к XIX Всемирному фестивалю молодёжи и студентов, который пройдет в Сочи с 14 по 22 октября и соберёт более 20 тыс. молодых людей со всего мира. 

Принять участие в массовой зарядке уже заявились более 200 человек, в числе которых студенты омских вузов, представители молодежных общественных организаций и движения паркур, а также спортивные команды по фитнесу. Присоединиться к ним могут все желающие.

Теги  •  #акция #библиотека имени Пушкина #зарядка #Молодеж

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