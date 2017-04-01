Омичей зовут на массовую зарядку

Массовая зарядка для молодежи станет подготовкой к XIX Всемирному фестивалю молодёжи и студентов, который пройдёт в Сочи.

Завтра, 2 апреля, в 12:00 на площади у Библиотеки им. Пушкина состоится молодежная акция - массовая зарядка под девизом "Молодежь навстречу Фестивалю". Она организуется в рамках подготовки страны к XIX Всемирному фестивалю молодёжи и студентов, который пройдет в Сочи с 14 по 22 октября и соберёт более 20 тыс. молодых людей со всего мира.

Принять участие в массовой зарядке уже заявились более 200 человек, в числе которых студенты омских вузов, представители молодежных общественных организаций и движения паркур, а также спортивные команды по фитнесу. Присоединиться к ним могут все желающие.