В Омске девочка впала в кому после укола врачей
Общество  •   1 апреля 2017, 10:08, последнее обновление 1 апреля 2017, 10:12  •  печать

В Омске девочка впала в кому после укола врачей

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Следственный комитет начал доследственную проверку после того, как в СМИ появилась информация о девочке, впавшей в кому после укола. 

Инцидент произошёл позавчера, 30 марта, в городской клинической больнице №3. Проходившей в медучреждении лечение девятилетней девочки поставили укол лидокаина, после чего у неё началась сильная аллергическая реакция. Ребёнок в итоге впал в кому, а сотрудники следственного комитета начали по данному факту проверку.

- По предварительным данным, врач поставил ребенку укол, предварительно не проверив на аллергические реакции, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Омской области.  - В ходе проверки следователи намерены тщательно выяснить все обстоятельства и причины случившегося, оценить адекватность проводимого лечения и дать правовую оценку действиям медицинских работников.

В областном Минздраве ситуацию пока не комментирует. 

Теги  •  #больница #кома #проверка #ребенок #укол

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