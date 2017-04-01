В Омске девочка впала в кому после укола врачей

Следственный комитет начал доследственную проверку после того, как в СМИ появилась информация о девочке, впавшей в кому после укола.

Инцидент произошёл позавчера, 30 марта, в городской клинической больнице №3. Проходившей в медучреждении лечение девятилетней девочки поставили укол лидокаина, после чего у неё началась сильная аллергическая реакция. Ребёнок в итоге впал в кому, а сотрудники следственного комитета начали по данному факту проверку.

- По предварительным данным, врач поставил ребенку укол, предварительно не проверив на аллергические реакции, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Омской области. - В ходе проверки следователи намерены тщательно выяснить все обстоятельства и причины случившегося, оценить адекватность проводимого лечения и дать правовую оценку действиям медицинских работников.

В областном Минздраве ситуацию пока не комментирует.