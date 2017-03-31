В деревне Саргатского района обнаружили бешеную овцу

На территории одного из подворий в Саргатском районе Омской области нашли овцу, заболевшую бешенством.

По данным омского управления Роспотребнадзора, с начала года на территории Омской области было выявлено два очага бешенства, причём оба - на территории личных подворий жителей. Так, в деревне Казырлы Саргатского района бешенством заболела овца. Каким образом животное заразилось, в ведомстве не уточняют.

Второй случай заражения домашнего скота бешенством был зарегистрирован в деревне Рямовка Большереченского района. Очаг образовался после того, как в населённый пункт забежала дикая лисица.

Заражения людей опасным вирусом удалось избежать благодаря профилактическим мероприятиям.

- В контакте с больными животными находилось семь человек. Всем был назначен и проводится безусловный курс лечебно-профилактических прививок против бешенства, - рассказали в пресс-службе омского управления Роспотребнадзора.

Сейчас в неблагополучных по бешенству населённых пунктах проводятся профилактические мероприятия.