В Омске жители Октябрьского округа снова вдыхали формальдегид

На этой неделе омичи снова дышали формальдегидом. Концентрация опасного вещества превышена в полтора раза в Октябрьском округе.

Специалисты Обь-Иртышского УГМС опубликовали результаты наблюдений за состоянием воздуха в Омске в марте 2017 года. Было зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации формальдегида в полтора раза в Октябрьском округе. Отметим, что в феврале 2017 года с жителями этого округа произошла аналогичная ситуация.

Учёными доказано, что формальдегид опасен для здоровья людей. Его присутствие заметно при очень низких концентрациях из-за сильного запаха. Он вызывает у людей воспаление слизистых оболочек глаз и дыхательных органов, аллергию, насморк, кашель, одышку, удушье и головную боль.