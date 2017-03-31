В Омске брошенные машины помешали спешащей на вызов скорой помощи
Общество  •  31 марта 2017, 14:07, последнее обновление 31 марта 2017, 15:35  •  печать

В Омске брошенные машины помешали спешащей на вызов скорой помощи

Автор:

Неправильно припаркованные во дворе дома автомобили заблокировали проезд скорой помощи.

На видеохостинге YouTube появилась видеозапись инцидента, произошедшего в 5-м микрорайоне. В ролике можно увидеть, как автомобиль скорой помощи с включёнными спецсигналами пытается проехать во двор, заставленный автомобилями. Из-за того, что многие автовладельцы припарковали свои машины неправильно, медики на протяжении десяти минут вынуждены были ждать, когда кто-то из омичей выйдет и уберёт своё авто.

- Вот так бросят у нас автомобили и уйдут. Скорая проехать не может, - комментирует автор видеозаписи.

Отметим, что это уже второй случай за последние несколько дней. В минувший понедельник, 27 марта, омичка на автомобиле премиум-класса не пропустила карету скорой помощи, спешащую на вызов. Медики не растерялись и отправились к больному пешком. Следственный комитет впоследствии организовал по данному факту проверку.

Теги  •  #дворовые проезды #скорая помощь

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Анна Мишина  •  31 марта 2017, 14:31

До людей никак не дойдет, что в следующий раз именно к ним не сможет приехать скорая.

Ответить
Последние новости
Омская область закрыла границы для свинины из Иркутска  •  сегодня, 16:28
Омич срубил деревья в Нефтяниках перед своими офисами  •  сегодня, 16:03
В Омской области трое мужчин инсценировали аварии для получения страховки  •  сегодня, 15:44
Глава омской компании стал фигурантом уголовного дела из-за невыплаты зарплаты  •  сегодня, 15:15
Скрипка от Спивакова и комплименты от Башмета. Как юные сибирские музыканты покоряют международные сцены  •  сегодня, 14:11
Лидер продаж проходит "оцифровку"  •  сегодня, 13:08
Еще новости
Вавилон 240x400