В Омске брошенные машины помешали спешащей на вызов скорой помощи

На видеохостинге YouTube появилась видеозапись инцидента, произошедшего в 5-м микрорайоне. В ролике можно увидеть, как автомобиль скорой помощи с включёнными спецсигналами пытается проехать во двор, заставленный автомобилями. Из-за того, что многие автовладельцы припарковали свои машины неправильно, медики на протяжении десяти минут вынуждены были ждать, когда кто-то из омичей выйдет и уберёт своё авто.

- Вот так бросят у нас автомобили и уйдут. Скорая проехать не может, - комментирует автор видеозаписи.

Отметим, что это уже второй случай за последние несколько дней. В минувший понедельник, 27 марта, омичка на автомобиле премиум-класса не пропустила карету скорой помощи, спешащую на вызов. Медики не растерялись и отправились к больному пешком. Следственный комитет впоследствии организовал по данному факту проверку.