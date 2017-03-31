Машина без водителя и летающий светофор. Как Омск пережил ночной шторм

Накануне синоптики объявили в Омске штормовое предупреждение. Сотрудники ГУ МЧС сразу предупредили жителей о том, что при ветре 22-27 м/с возможны обрывы линий электропередач, падение деревьев и плохо закреплённых конструкций. Сегодня, 31 марта, социальные сети заполонили фотографии и видеозаписи, на которых можно увидеть последствия разгула стихии в Омске.

Машина на автопилоте

Горожане сняли на видео автомобиль, который под воздействием сильного ветра выкатило на проезжую часть. Инцидент произошёл на улице Ленина, около остановки "Краеведческий музей". В первом ролике можно увидеть, как стоящая возле подземного перехода Lada, раскачиваясь, начинает движение задом в сторону дороги. Во втором видео автомобиль без водителя, ускоренный порывами ветра, "взбирается" на Юбилейный мост. В комментариях к роликам омичи сообщают, что владелец просто забыл поставить автомобиль на ручной тормоз, и в итоге благодаря порывам ветра у машины включился автопилот.

Летающие дорожные знаки

Сразу несколько сообщений о снесённых дорожных объектах появилось в социальных сетях. Так, на улице Гагарина ветром вырвало столб, к которому был прикреплён дорожный знак, и отбросило на припаркованный рядом автомобиль. Такая же судьба может постигнуть и знак на улице Конева. В социальных сетях появилась фотография, на которой можно увидеть металлический квадрат с графическим рисунком, повисший на последней удерживающей опоре.

Пострадали в результате шторма и светофорные объекты. В социальных сетях сейчас активно обсуждают секцию светофора у ТК "Флагман", которую от падения удерживает всего один электрический провод. Автор поста утверждает, что дозвониться в службу, обслуживающую объект, ему не удалось, поэтому он советует горожанам беречь головы при передвижении.

Поехала крыша

Сразу несколько сообщений о сорванных крышах обсуждают омичи в социальных сетях. Один из случаев произошёл у дома, расположенного на улице Заозёрной 3в. Омичку чуть не убил кусок профнастила, который на неё сдуло ветром с крыши.

- Отошла пора сосулек с крыш, - пишет очевидица. - Кажется, можно идти и ничего не бояться. Как вдруг с крыши полетели стройматериалы. Вернулись за ним двое парней, и я поинтересовалась, где же предупреждающие знаки? Далее последовал рассказ о том, какой сегодня сильный ветер и что мне реально повезло. Их работодателем является компания "СтройСервис". Старшая по дому сказала, что работают они по заказу Фонда капитального ремонта.

В другом доме ветреные порывы снесли ограждение на крыше. Падая, металлическая конструкция зацепилась за провода, разбив при этом окно в подъезде. Третий случай произошёл на 24-й Северной. Здесь, по словам омича Александра Знатнова, женщине пробило голову упавшим куском шифера. Омичку с травмой увезли в больницу. Других сообщений о пострадавших пока не поступало.

Остановка с лежачими местами

Не выдержали порывов сильного ветра даже, казалось бы, хорошо закреплённые объекты. На улице 10 лет Октября перевернуло деревянный навес остановочного пункта. Омичи, однако, в комментариях утверждают, что дело не в ветре, а в человеке, который подписал документы на такую непрочную металлоконструкцию. Также высказывается шутливое предположение, что в Омске установили новый вид остановки с лежачими местами.