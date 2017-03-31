Омичи соберут "с миру по книге" для социально незащищённых детей
Общество  •  31 марта 2017, 12:18  •  печать

Омичи соберут "с миру по книге" для социально незащищённых детей

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В Омске началась акция "С миру по книге", организованная администрацией Ленинского округа.

Администрация Ленинского округа пригласила омичей присоединиться к акции по сбору книг для детей "С миру по книге". Собранные печатные издания планируют передать детям из социально незащищенных семей.

Добрая книга может помочь ребёнку развить его лучшие стороны, воспитать такие качества, как честность, смелость, щедрость, отзывчивость, благородство, сострадание, - рассказала главный специалист отдела по делам молодёжи, социальной политики, культуры и спорта администрации Ленинского округа Дарья Терехова. - Наши дети не должны расти в виртуальной действительности, а страна не должна утратить статус самой читающей в мире.

Как сообщили в мэрии Омска, книга, предложенная ребёнку, должна не только заинтересовать его своим содержанием, но также научить бережному к ней отношению. Поэтому специалисты собирают только новые или почти новые, чистые и без повреждений печатные издания.

Отметим, акция продлится до 5 апреля. Сбор книг проводится на проспекте Маркса, 62, кабинет 205.

Теги  •  #акция #дети #книги

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