Крутогорский НПЗ выбрасывает в воздух сероводород и толуол

Как установила в ходе проверки прокуратура Октябрьского района, нефтезавод в микрорайоне Крутая Горка является источником целого набора веществ, вредных для здоровья человека. Обнаружены диоксид азота, сероводород, смесь углеводородов предельных С1-С5, смесь углеводородов предельных С6-С10, бензол, диметилбензол, толуол, этантиол, алканы С12-С19. Кроме того, предприятие до сих пор не разработало проект санитарно-защитной зоны. "Её отсутствие нарушает права граждан на благоприятную окружающую среду", - подчёркивают в ведомстве.

В отношении генерального директора ЗАО "ВСП Крутогорский НПЗ" возбуждено административное дело по ст. 6.3 КоАП РФ "Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения". Также в Октябрьский районный суд подано исковое заявление с требованиями обязать предприятие разработать и утвердить проект санитарно-защитной зоны. Акты прокурорского реагирования сейчас находятся на рассмотрении.

Добавим, что проблемы на Крутогорском мини-НПЗ возникли ещё несколько лет назад. В январе 2015 года кредиторы нефтезавода подали на банкротство предприятия. А к концу года экс-руководителю НПЗ Семёну Масленкову предъявили обвинение в уклонении от уплаты акцизов на 445 млн руб. Сейчас идёт судебное разбирательство по этому делу, и свою вину менеджер не признаёт. Весной 2016 года следователи арестовали его имущество: автомобиль Land Cruiser, гаражный бокс, доли в квартирах и 2 млн рублей наличкой, найденные при обыске жилья Масленкова. Нынешние руководители нефтезавода для комментариев недоступны.