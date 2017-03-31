На канале "Продвижение" состоится премьера российского художественного фильма о Маленьком принце

Телевизионная премьера нового короткометражного художественного фильма "История для взрослых о Маленьком принце и большой дружбе" (2016, Россия, 6+) пройдёт на канале "Продвижение".

Показ состоится в воскресенье, 2 апреля, во Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма.

Фильм, демонстрирующий ценность искренних человеческих отношений, создан телеканалом "Продвижение" по сценарию руководителя театра-студии "Параллельный мир" Олега Чичко. Съёмки прошли летом 2016 года в Омске. В 20-минутном фильме режиссёра Андрея Поршняка вместе с актёрами театров сыграли ребята с синдромом Дауна из студии "Параллельный мир". Роль Маленького принца исполнил 11-летний Николай Полещук.

Это был интересный творческий опыт для всей съёмочной группы нашего телеканала. Ожидали, что работать с "солнечными детьми" будет сложнее, но они оказались молодцы! Эти ребята живут в одном мире с нами, но благодаря своим искренним и бескорыстным чувствам они способны подать пример настоящих человеческих отношений взрослым людям. Вот об этом история, - цитирует продюсера фильма, главного режиссёра ТК "Продвижение" Сергея Ричко портал sibnovosti.ru.

Обо всех самых интересных деталях съёмочного процесса создатели "Истории..." расскажут за пять минут до телепремьеры 2 апреля, начало "Фильма о фильме" в 12:30.

Впервые короткометражка была представлена зрителям 4 ноября 2016 года на открытии I Международного арт-фестиваля инклюзивных театров "Обыкновенное чудо" (Омск, Россия). 16 ноября показ "Истории для взрослых о Маленьком принце и большой дружбе" в омском Доме кино стал центральным событием празднования Международного дня толерантности.

После телевизионной премьеры на ТК "Продвижение" фильм "Истории для взрослых о Маленьком принце и большой дружбе" будет заявлен для участия в российских и международных кинофестивалях и конкурсах.

Справка:

Круглосуточный информационно-развлекательный телеканал "Продвижение" начал вещание в 2014 году. Входит в состав холдинга "МКР-Медиа". Формируется в четырёх часовых версиях. Доступен на территории России в пакетах спутникового телевидения "Телекарта" и НТВ-ПЛЮС, в сетях кабельных операторов, а также онлайн. Победитель конкурса "ТЭФИ-Регион" 2016 в номинации "Телевизионный дизайн".