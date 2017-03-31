Погода в Омске стабилизируется к середине грядущей недели
Общество  •  31 марта 2017, 11:01, последнее обновление 31 марта 2017, 11:56  •  печать

Погода в Омске стабилизируется к середине грядущей недели

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Ещё несколько дней омичам придётся терпеть капризы и перепады погоды. Но в следующие выходные может потеплеть до +10 градусов.

Различные осадки и перепады температуры продлятся в Омской области до 4 апреля.

В связи с прохождением по территории Омской области серии циклонов ожидается неустойчивый характер погоды с осадками разной интенсивности, резким колебанием температуры воздуха, сильным порывистым ветром и гололёдными явлениями, - даёт неутешительный прогноз начальник ФГБУ "Обь-Иртышское УГМС" Наталья Криворучко.

Завтра, 1 апреля, вновь ожидается мокрый снег и сильный порывистый ветер, температура воздуха в среднем по региону днём составит 0…-2 градуса, ночью до -6 градусов. Тепло вернётся в регион к 6 апреля, а к следующему воскресенью, 10 апреля, температура воздуха может повыситься до +10 градусов.

Теги  •  #Наталия Криворучко #Обь-Иртышское УГМС #погода

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