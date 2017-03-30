Построившие кабак омские школьники развеселили Ивана Урганта и журналистов BBC

История о школьниках из Знаменского района, которые прогуливали уроки и пили пиво в построенном ими шалаше, вышла на федеральный и международный уровень.

Известный шоумен Иван Ургант рассказал в эфире Первого канала о школьниках из Знаменского района Омской области. Напомним, накануне региональная прокуратура опубликовала на своём официальном сайте сообщение о том, что учащиеся построили в райцентре дом, где прогуливали уроки. Эта новость и стала предметом шуток ведущего.

- В Омской области школьники, не желая учиться, построили для себя кабак, и прогуливали в нём уроки, распивая спиртное, куря и играя в азартные игры. Известно, что, сидя в кабаке, некоторые из них пропустили более 100 часов школьных занятий. И вот здесь их можно понять. Как можно идти в школу, если сменку и учебники ты ещё не отыграл? - пошутил Иван Ургант.

Позже о школьниках из Знаменки рассказали и зарубежные СМИ. Сайт BBC News, ссылаясь на омские средства массовой информации, сообщил, что полицейских сильно удивило, как молодые люди проводили своё свободное время. Сейчас сотрудники правоохранительных органов стремятся выяснить, где несовершеннолетним удавалось покупать спиртные напитки и сигареты.