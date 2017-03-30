В Омске открылся центр реабилитации детей с ментальными нарушениями

Центр коррекции, развития, сопровождения и реабилитации детей омской общественной организации "Планета друзей" отрылся в здании на Иртышской набережной, 26. Здесь получают комплексную реабилитационную помощь около 70 детей с инвалидностью и ментальными нарушениями, в частности аутизмом. Особенность центра заключается в том, что он может принимать детей от 0 лет. Так, в ближайшее время здесь ждут на реабилитацию двух новорождённых.

Помещение площадью 400 кв. м организация получила на безвозмездной основе от областного министерства труда. В новое здание переехали дефектологи, психологи, логопеды, педагоги по изобразительному творчеству, музыке, хореографии, физкультуре. Чтобы научить детей прикладным навыкам, функционируют трудовые мастерские: столярная, гончарная, швейная, театральная и по домоводству. Немаловажно, что новое здание, в отличие от старого, соответствует принципам доступной среды. И на этом оборудование центра не заканчивается.

Поскольку к нам приходит много детей с аутизмом, мы хотим сделать новую для Сибири комнату двигательной терапии. У таких детей проблемы с развитием всех органов чувств и движением, поэтому мы моделируем для них такую специальную комнату, - рассказала корреспонденту "Омск Здесь" директор ОРОО "Планета друзей" Наталья Мишенина.

Общественная организация в этом году начнёт работать по ещё одному направлению. В старом помещении по улице Братской, 13, откроется социальная гостиница для семей с особыми детьми. Постояльцы могут жить там как временно (например, жители муниципальных районов, приехавшие в Омск на лечение или курсы реабилитации), так и постоянно. На базе гостиницы будет реализован проект по сопровождаемому проживанию молодых людей с ментальными нарушениями старше 18 лет. Гостиница рассчитана на 10 человек, но может быть расширена. В Сибири подобных проектов пока нет. Откроется гостиница к сентябрю.

Фотографии предоставлены пресс-службой министерства труда и социального развития Омской области. Автор: Дмитрий Феоктистов