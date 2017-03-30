Омичам рассказали, куда обращаться при затоплении дворов

В течение марта в единую дежурно-диспетчерскую службу департамента общественной безопасности администрации города по фактам подтоплений поступило 98 обращений от омичей. В прошлом году было зафиксировано 450 таких звонков.

При необходимости выполнения работ, связанных с откачкой воды, пропуском талых вод и иных действий подобного характера, следует обращаться в дорожно-эксплуатационные участки административных округов Управления дорожного хозяйства и благоустройства Омска:

- Кировский округ - 55-16-92;

- Ленинский округ - 46-92-49;

- Октябрьский округ - 57-95-92;

- Советский округ - 24-38-92;

- Центральный округ - 78-46-38.

Телефоны отделов жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администраций округов Омска:

- Кировский округ - 55-11-92;

- Ленинский округ - 41-52-01;

- Октябрьский округ - 32-20-79;

- Советский округ - 23-14-26;

- Центральный округ - 25-33-14.

Кроме того, можно обращаться в Управление дорожного хозяйства и благоустройства Омска по телефону: 31-74-82 или в городскую единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону: 78-78-78.