Собак омского приюта "Друг" заливает талой водой

Работники приюта "Друг" пожаловались на то, что их питомцев залило водой, образовавшейся в результате таяния не вывезенного с территории БУ "Спецавтохозяйство" снега. В департаменте городского хозяйства утверждают, что такой проблемы в подведомственном учреждении нет.

В минувший понедельник, 27 марта, в группе приюта "Друг" в социальной сети "ВКонтакте" появились фотографии, на которых можно увидеть гуляющих по огромным лужам собак. Волонтёры организации утверждают, что вода ежегодно появляется в приюте в результате таяния снега, который ответственный за его вывоз департамент не может убрать с территории подведомственной организации - БУ "Спецавтохозяйство".

- Ситуация с талой водой с каждым днём становится всё хуже, - сообщили в приюте. - Горы снега за нашим забором, на территории САХ. Убирать их они явно не планируют, как и в прошлом, и позапрошлом году. К сожалению, рельеф местности таков, что вода неизбежно бежит к нам, а снега столько, что никакие преграды его не остановят. В результате собаки сидят в холодной воде неделями! А всё это приводит к неизбежным переохлаждениями и болезням. Как с этим бороться, мы не знаем.

Получить оперативный комментарий у директора БУ "Спецавтохозяйство" не удалось. Между тем в пресс-службе департамента городского хозяйства заявили, что проблемы, о которой говорят волонтёры "Друга", нет.

- Специалисты говорят, что там всё нормально. Можете сами проехать и посмотреть. Если нужен более подробный комментарий, присылайте запрос, - сообщили в пресс-службе департамента городского хозяйства.

Тем временем сотрудники "Друга" эвакуируют собак, жилища которых оказались затоплены в результате таяния снега. Также волонтёры сооружают ограждения, позволяющие отвести часть воды от приюта. "Мы потихоньку справляемся. Но вода идёт. Снег на территории "Спецавтохозяйства" тает. Мы пробили канализации, убрали собак, соорудили защитные установки. Но пока весь снег не стает с территории "Спецавтохозяйства", вода будет течь", - сообщила руководитель приюта Татьяна Дугина.

Фото: группа приюта "Друг" во "ВКонтакте"