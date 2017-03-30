Омский боец Александр Шлеменко станет многодетным отцом
Общество  •  30 марта 2017, 10:57, последнее обновление 30 марта 2017, 11:09  •  печать

Омский боец Александр Шлеменко станет многодетным отцом

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Пополнение в семье спортсмена ожидается летом.

О том, что она ждёт ребёнка, супруга омского бойца ММА Александра Шлеменко Алёна сообщила в своём Instagram. Девушка выложила снимок, на котором виден заметно округлившийся живот.

 

...июль 2017❤️ Photo: @kasyanovanastya Hair: @murzina14

Публикация от the wife of a fighter👊 (@alena_shlemenko)

Добавим, что Александр и Алёна Шлеменко поженились в 2012 году. Пара воспитывает двух детей: дочь Ангелину, которая родилась в марте 2013 года, и сына Святослава, появившегося на свет в 2015 году.

Теги  •  #Александр Шлеменко #беременность #жена #ребенок #фото

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Комментарии
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Виктор Монин  •  30 марта 2017, 11:44

Удивительное дело. Сейчас трое детей и семья уже считается многодетной. Раньше все было иначе.

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