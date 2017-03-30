Омский боец Александр Шлеменко станет многодетным отцом

О том, что она ждёт ребёнка, супруга омского бойца ММА Александра Шлеменко Алёна сообщила в своём Instagram. Девушка выложила снимок, на котором виден заметно округлившийся живот.

...июль 2017❤️ Photo: @kasyanovanastya Hair: @murzina14 Публикация от the wife of a fighter👊 (@alena_shlemenko) Мар 28 2017 в 11:02 PDT

Добавим, что Александр и Алёна Шлеменко поженились в 2012 году. Пара воспитывает двух детей: дочь Ангелину, которая родилась в марте 2013 года, и сына Святослава, появившегося на свет в 2015 году.