Омский боец Александр Шлеменко станет многодетным отцом

О том, что она ждёт ребёнка, супруга омского бойца ММА Александра Шлеменко Алёна сообщила в своём Instagram. Девушка выложила снимок, на котором виден заметно округлившийся живот.
Добавим, что Александр и Алёна Шлеменко поженились в 2012 году. Пара воспитывает двух детей: дочь Ангелину, которая родилась в марте 2013 года, и сына Святослава, появившегося на свет в 2015 году.
Дорогие наши⭐️⭐️⭐️ хочется пожелать вам в новом году тепла, уюта, заботы, доброты, любви! Пусть то, о чем каждый из вас мечтает-непременно сбудется в новом году✨ Пусть дела идут в гору, все начинания будут успешными и приносящими удовлетворение❄️ Те, кто далеко, надеемся встретится. Те, кто рядом, надеемся видеться чаще. 💏 Будьте любимы и здоровы! Храни вас Бог❤️ #2017❤️
Удивительное дело. Сейчас трое детей и семья уже считается многодетной. Раньше все было иначе.