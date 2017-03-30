Двести омских детей-сирот более 10 лет ждут нового жилья

Финансирование программы по обеспечению жильём детей-сирот продолжает сокращаться. На учёте сейчас состоит более пяти тысяч человек, но на 2017 год квартирами смогут обеспечить лишь 205.

Проводимой прокуратурой Омской области проверкой установлено, что ситуация с исполнением на территории региона законодательства об обеспечении жильём детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей остается сложной. Количество омичей нуждающихся в собственных квадратных метрах за прошедший год возросло.

Вместе с тем, финансирование программы продолжает сокращаться. К примеру, общий объём предусмотренных денежных средств на эти цели (совместно с субсидиями из федерального бюджета) в 2016 году составил 255,7 млн руб. (2015 г. - 443,3 млн руб., 2014 г. - 530,5 млн руб.). Зато возросло число омичей, ожидающих от государства положенные им по закону квартиры. Тех, кто ждёт жилья более 10 лет на территории Прииртышья - 204 человека, от 7 до 10 лет - 395, от 5 до 7 лет - 703. За прошедший год собственными квадратными метрами было обеспечено всего 253 омича (2015 год - 311, 2014 год - 518).

- В 2017 году из областного бюджета на эти цели предусмотрено 130,5 млн руб., из федерального бюджета - 177,06 млн руб., общий объём финансирования предполагается в размере 307,56 млн руб. Но это позволит приобрести не менее 205 жилых помещений, что явно недостаточно исходя из существующей нуждаемости, - пояснили в прокуратуре.