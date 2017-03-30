"Коммунальный карась" покинул Омск

Накануне на пересечении улиц Чапаева и Герцена срезали и увезли скульптуру работы Александра Капралова "Коммунальный карась", сообщает "Омскрегион". Собственник монумента решил перевезти его в Краснодар. "Коммунальный карась" украшал улицу Чапаева более десяти лет и успел полюбиться омичам.
Ранее скульптура была установлена у офиса агентства недвижимости "Белый свет". Однако сейчас бизнес закрыт. Офис агентства выставлен на продажу.
Уехала одна скульптура — давайте поставим пять новых, - предложил автор "Карася" Александр Капралов. - Однако созиданием никто заниматься не хочет, и только тогда, когда в Омске что-то пропадает, начинаются разговоры. В городе надо ставить много разных и хороших работ.