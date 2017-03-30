"Коммунальный карась" покинул Омск

Скульптура, стоявшая на пересечении улиц Чапаева и Герцена, переедет в Краснодар.

Накануне на пересечении улиц Чапаева и Герцена срезали и увезли скульптуру работы Александра Капралова "Коммунальный карась", сообщает "Омскрегион". Собственник монумента решил перевезти его в Краснодар. "Коммунальный карась" украшал улицу Чапаева более десяти лет и успел полюбиться омичам.

Ранее скульптура была установлена у офиса агентства недвижимости "Белый свет". Однако сейчас бизнес закрыт. Офис агентства выставлен на продажу.