"Коммунальный карась" покинул Омск
Общество  •  30 марта 2017, 08:12, последнее обновление 30 марта 2017, 08:16  •  печать

"Коммунальный карась" покинул Омск

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Скульптура, стоявшая на пересечении улиц Чапаева и Герцена, переедет в Краснодар.

Накануне на пересечении улиц Чапаева и Герцена срезали и увезли скульптуру работы Александра Капралова "Коммунальный карась", сообщает "Омскрегион". Собственник монумента решил перевезти его в Краснодар. "Коммунальный карась" украшал улицу Чапаева более десяти лет и успел полюбиться омичам.

Ранее скульптура была установлена у офиса агентства недвижимости "Белый свет". Однако сейчас бизнес закрыт. Офис агентства выставлен на продажу.

Уехала одна скульптура — давайте поставим пять новых, - предложил автор "Карася" Александр Капралов. - Однако созиданием никто заниматься не хочет, и только тогда, когда в Омске что-то пропадает, начинаются разговоры. В городе надо ставить много разных и хороших работ.

Теги  •  #Краснодар #скульптор

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