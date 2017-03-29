Мэр Омска не расселил жителей 150 аварийных домов
Общество  •  29 марта 2017, 12:55, последнее обновление 29 марта 2017, 13:42  •  печать

Мэр Омска не расселил жителей 150 аварийных домов

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Прокуратура нашла многочисленные нарушения в действиях городской администрации при переселении омичей из ветхого и аварийного жилья. Мэру Вячеславу Двораковскому предстоит ответить на замечания надзорного ведомства.

Прокуратура Омска в ходе проверки выявила существенные нарушения законодательства при реализации полномочий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, сносу аварийного жилья в деятельности администрации города. К примеру, на территории Омска после 1 января 2012 года признаны аварийными и подлежащими сносу 150 многоквартирных домов. Но они не включены в Региональную адресную программу. При этом городские власти мер по расселению жильцов этих домов не принимают.

Всего в Омске расселено 202 многоквартирных дома, признанных аварийными и подлежащими сносу. Но фактически снесено лишь 68. В подавляющем большинстве случаев расселённые дома не сносятся либо сносятся частично, но мер по обеспечению безопасности омичей, находящихся вблизи аварийно-опасных объектов, не принимается.

Мэру прокурором города внесено представление по факту выявленных нарушений, оно находится на рассмотрении.

Теги  •  #ветхое жильё #Вячеслав Двораковский #прокуратура

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Комментарии
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OLEG Chernow  •  29 марта 2017, 15:08

Если мэр города и дальше будет так бездействовать, то вполне возможно, что какой-то из аварийных домов рано или поздно рухнет и страшно представить, что будет тогда с жильцами дома.

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