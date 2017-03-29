В Омске к 9 Мая выпустят футболки и кепки с символикой Дня Победы

Мэрия города презентовала концепцию праздничного оформления города в честь празднования Дня Победы. Основной упор городские власти планируют делать на патриотизм.

Мэром Вячеславом Двораковским утверждена концепция праздничного художественного оформления Омска к 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Разработаны визуальный стиль праздника, логотип и рекомендации по типографике.

Центральным элементом логотипа праздника выбрана стилизованная под вечный огонь цифра "9". Здесь используется георгиевская лента и лавровая ветвь - традиционная для России символика.

Подготовлены и образцы различной тематической социальной рекламы, в том числе наружной - на билбордах, сити-форматах.

Поучаствовать в праздничном оформлении города предлагается и предпринимателям, оформив свои торговые объекты в честь годовщины Дня Победы соответствующей символикой. К празднику будут выпущены и так называемые имиджевые носители - кепки, футболки, пакеты с логотипом праздника.

- Основная визуальная задача концепции в традиционном стиле ориентирована на развитие патриотизма, - считают в мэрии.