Омская больница попалась на подделке справок для водительских прав

Омская прокуратура возбудила два уголовных дела по факту подделки медицинских справок, разрешающих управлять транспортными средствами. Под подозрение попала МСЧ № 9, в которой обнаружили соответствующие нарушения.

Прокуратура Октябрьского округа города Омска сверила данные о выданных в больницах справках об отсутствии медицинских показаний к управлению транспортом и базой выданных водительских удостоверений МЭО ГИБДД УМВД России по Омской области. По результатам проверки обнаружена выдача двух водительских удостоверений на основании справок, сведения о которых в больнице отсутствуют.

Выяснилось, что водительские права двоим омичам выдали на основании медицинских обследований, проведенных БУЗОО "КМСЧ № 9". Однако в самой больнице вышеуказанные справки не выдавались, и соответствующем журнале не регистрировались.

Поскольку медицинская справка для водительских прав - это официальный документ, в марте 2017 года были возбуждены два уголовных дела за использование поддельных справок. Также прокуратура рассматривает вопрос о направлении в суд исков о лишении водительских прав вышеуказанных омичей.