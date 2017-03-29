Омская больница попалась на подделке справок для водительских прав
Общество  •  29 марта 2017, 11:00, последнее обновление 29 марта 2017, 12:24  •  печать

Омская больница попалась на подделке справок для водительских прав

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Омская прокуратура возбудила два уголовных дела по факту подделки медицинских справок, разрешающих управлять транспортными средствами. Под подозрение попала МСЧ № 9, в которой обнаружили соответствующие нарушения.

Прокуратура Октябрьского округа города Омска сверила данные о выданных в больницах справках об отсутствии медицинских показаний к управлению транспортом и базой выданных водительских удостоверений МЭО ГИБДД УМВД России по Омской области. По результатам проверки обнаружена выдача двух водительских удостоверений на основании справок, сведения о которых в больнице отсутствуют.

Выяснилось, что водительские права двоим омичам выдали на основании медицинских обследований, проведенных БУЗОО "КМСЧ № 9". Однако в самой больнице вышеуказанные справки не выдавались, и соответствующем журнале не регистрировались.

Поскольку медицинская справка для водительских прав - это официальный документ, в марте 2017 года были возбуждены два уголовных дела за использование поддельных справок. Также прокуратура рассматривает вопрос о направлении в суд исков о лишении водительских прав вышеуказанных омичей.

Теги  •  #водитель #Медицинская справка #права #прокуратура #уголовное дело

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Комментарии
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Наталья Александровна  •  29 марта 2017, 11:15

А мы потом удивляемся числу аварий на дорогах. Сажать их всех надо и водителей этих в том числе.

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