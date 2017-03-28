В Омске владелец магазина мебели чуть не лишился товара из-за долгов
Общество  •  28 марта 2017, 16:10, последнее обновление 28 марта 2017, 16:19  •  печать

В Омске владелец магазина мебели чуть не лишился товара из-за долгов

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В Омске судебные приставы наложили арест на часть товара в магазине должника. Предприниматель сразу же проявил активность и выплатил задолженность уже через пять дней.

В отдел судебных приставов поступила информация о 28-летнем предпринимателе-должнике Максиме Г., который продает мебель и арендует торговую площадь в ТК "Арбат" на улице 10 лет Октября. Бывшие клиенты мебельного салона требовали возместить им стоимость купленных там диванов, сообщает пресс-служба УФССП по Омской области.

Оказалось, что у мебели сразу же при доставке из магазина обнаружились дефекты. Продавец отказался идти навстречу, поэтому клиенты подали в суд, который удовлетворил их требования. Он постановил взыскать с бизнесмена более 100 тыс. руб.

Однако должник не захотел добровольно исполнять решение суда, поэтому судебные приставы приехали в магазин и арестовали часть товара в присутствии понятых - шкаф-купе, стол, три дивана, два стула, стенку и комод. Бизнесмен понял, что может лишиться имущества, поэтому в течение пяти дней погасил задолженность. Стоимость двух диванов уже поступила на счета взыскателей, а арест с имущества снят.

Теги  •  #должник #мебель #приставы #товар

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