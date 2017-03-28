В Омске лжежурналисты "разводят на деньги" горожан

Омичей предупреждают о том, что в городе появились люди, которые с видеокамерой в руках подходят на улице к прохожим и, представляясь журналистами областного телеканала, "разводят их на деньги".

Сегодня, 28 марта, омичка Наталья Толмачёва разместила на своей странице в социальной сети пост, в котором описывается ситуация, произошедшая на одной из центральных улиц города. По словам очевидицы, двое парней 25-27 лет с видеокамерой и микрофоном в руках подошли к девушке и предложили стать участником розыгрыша 24 тыс. руб. Для этого омичке необходимо было подержать табличку с цифрой "24 000" перед якобы включённой камерой, сообщить свой номер телефона и другие личные данные. Неизвестно, чем бы всё закончилось для доверчивой девушки, если бы бдительная прохожая не попросила "работников СМИ" предъявить удостоверение.

- В ответ на мой вопрос, на каком основании производится съёмка и запрашиваются личные данные, молодые люди заявили, что являются сотрудниками "12 канала". При этом опознавательных знаков ни на камере, ни на микрофоне не было, - пишет Наталья Толмачёва. - Попросила предъявить удостоверение, мне в ответ сказали, что в общественном месте сьёмка разрешена. В это время опрашиваемая девушка пришла в "память" и сказала: "Ой, мне некогда, я пойду". Молодые люди после этого мне заявили, что я помешала им "развести человека на бабки". К сожалению, мне не удалось сделать фото этих двоих.

На эту ситуацию уже отреагировали сотрудники "12 канала". На своём сайте они разместили обращение Натальи Толмачёвой и попросили всех, кто пострадал от действий мошенников, которые представляются журналистами, позвонить в редакцию телеканала.

Отметим, что в полицию жалоб на лжежурналистов не поступало. При этом, отмечают в пресс-службе областного УМВД, полицейские готовы принять заявления от омичей, пострадавших от действий мошенников, и оказать им помощь. "Если кто-то пострадал от действий лжежурналистов, обратитесь, пожалуйста, к нам. Мы проведём по данному поводу проверку и будем разыскивать этих людей", - призывают полицейские.