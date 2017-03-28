Из-за аварии центр Омска остался без электричества. Над её устранением уже работают специалисты.

Из-за аварии сегодня утром центр Омска остался без света. Не работали светофоры у метромоста, на улицах Интернациональной, Гусарова и Гагарина. Также без электричества остались Торговый центр и областной бизнес-инкубатор.

Как пояснил в разговоре с "Омск Здесь" заместитель директора департамента информационной политики администрации города Виктор Гашеев, о произошедшем было доложено мэру Омска Вячеславу Двораковскому. Над устранением аварии уже работают специалисты. В некоторые административные здания начата подача электричества. Всего света не было в течение 30-40 минут.

По сведениям "Омск Здесь", из-за случившегося отменена намеченная на завтра встреча губернатора Омской области Виктора Назарова с предпринимателями, которая должна была пройти в бизнес-инкубаторе.