Глава НПО "Мостовик" Олег Шишов вышел на свободу

Омский строитель освободился условно-досрочно. Никто из заинтересованных сторон не стал обжаловать решение суда об освобождении его из колонии.

Сегодня экс-глава НПО "Мостовик" Олег Шишов освободился из колонии. Он вышел на свободу условно-досрочно. Эту информацию подтвердил его адвокат Андрей Мотовилов.

Прошение об УДО было удовлетворено Советским районным судом Омска. Последний день для его обжалования закончился вчера, 27 марта. Никто из заинтересованных сторон обжаловать его не захотел.

Напомним, Олег Шишов отбывал наказание в омской исправительной колонии № 8. Его признали виновным в неуплате налогов и мошенничестве. Ранее владивостокский суд вынес обвинительный приговор по делу о пособничестве в растрате миллиарда рублей при строительстве Приморского океанариума.