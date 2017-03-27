Омский транспорт оказался вне политики
Общество  •  27 марта 2017, 17:24, последнее обновление 27 марта 2017, 17:30  •  печать

Омский транспорт оказался вне политики

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В департаменте транспорта мэрии Омска рассчитывают, что курс на сохранение муниципального транспорта будет продолжен.

На сегодняшней пресс-конференции директор департамента транспорта администрации города Алексей Мартыненко выразил уверенность, что и при новом мэре Омска реформа муниципального транспорта будет продолжена. Новую маршрутную сеть для омичей должны разработать специалисты Санкт-Петербургского государственного университета. Документ будет представлен до 1 октября.

Вне зависимости от того, кто станет мэром Омска, мы должны обеспечить омичей доступным и качественным пассажирским транспортом, - сказал Мартыненко. - Задача департамента транспорта не следить за политическими тенденциями, а выполнять ту работу, которая на него возложена.

Сам глава Дептранса свои дальнейшие карьерные перспективы намерен обсудить с новым градоначальником. Ожидается, что имя нового мэра Омский городской совет назовёт 19 апреля. Полномочия действующего мэра Вячеслава Двораковского истекают 11 июля.

Теги  •  #Алексей Мартыненко #департамент транспорта

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