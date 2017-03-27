Омск стал лидером по сдаче норм ГТО

Общественная палата РФ составила рейтинг самых успешных и самых неэффективных регионов, реализующих президентскую программу "Готов к труду и обороне". Омская область разделила второе место вместе с Рязанской областью.

24 марта 2014 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о возрождении в России комплекса "Готов к труду и обороне". Три года спустя общественная палата РФ решила проанализировать, насколько хорошо в регионах реализуется эта программа. Лидерами рейтинга стали Псковская, Омская и Рязанская область. Последние же места достались Карачаево-Черкесии, Адыгее и Орловской области.

Для составления рейтинга использовались открытые данные за 2015-2016 год. Оценивались несколько факторов: количество затраченных бюджетных средств на реализацию программы, информированность населения о ней и наличие в регионе центров тестирования.

- Цифры по смертности от алкоголя найти легче, чем данные о том, сколько золотых и серебряных медалей есть у россиян по ГТО. А ведь именно информация о победах стимулирует подрастающее поколение. Чтобы узнать её, нам пришлось делать запрос в министерство спорта, - рассказал подробности один из членов Общественной палаты Султан Хамзаев.

Согласно данным, больше всего центров тестирования ГТО в Чукотском и Ненецком автономных округах. Следом идут Еврейская автономная область, Магаданская область и Камчатский край. В конце списка оказалась Орловская область, а также Москва, Санкт-Петербург, Мурманск и Карачаево-Черкесия.

Далее общественники проверили, откуда жители регионов могут получать соответствующую информацию о программе. Максимальный балл в этой группе получила Псковская область, следом шли Мурманская, Омская, Ростовская, Рязанская и Тюменская области, а также Хакасия. Ни одного балла не набрали в Забайкалье, Иркутской области, Кабардино-Балкарии, Адыгее, Ингушетии, Калмыкии, Марий Эл и Мордовии.

Последним критерием рейтинга стало распределение бюджетных средств на реализацию программы. Меньше всего их потратили в Челябинской и Московской областях, в Крыму, Башкортостане и Севастополе. О тратах денежных средств в Мордовии и Омской области информации не нашлось.

После суммирования показателей первое место досталось Псковской области. Следом идёт Омская и Рязанская области. А третье место поделили Алтай, Хакасия, Тверская, Тамбовская, Самарская, Тюменская и Саратовская области.