Дорожники вывезли с улиц Омска исторический максимум снега

С начала зимнего сезона на полигоны вывезли более 800 тыс. кубометров снега. Работы по предотвращению паводка продолжаются.

С омских дорог и мест возможного подтопления в течение зимнего сезона 2016-2017 года вывезли 802 200 кубометров снега. В мэрии подчеркнули, что это исторический максимум для коммунальных служб нашего города.

"Первоначально муниципальным заданием был предусмотрен вывоз 500 000 кубометров. Однако ряд своевременного принятых администрацией Омска управленческих решений - выделение средств на аренду дополнительной спецтехники, покупка новых машин для Управления дорожного хозяйства и благоустройства, выдача бесплатных талонов на складирование снега, а также поддержка правительства региона, с помощью которой удалось привлечь областные ДРСУ к работе в городе - позволили выполнить рекордный объём работы. Но для нас главное - результат. Поэтому системное выполнение противопаводковых мероприятий продолжится", - рассказал директор департамента городского хозяйства Сергей Фролов.

По информации профильного ведомства, 698 тыс. кубометров вывезло БУ "Управление дорожного хозяйства и благоустройства", а 66 тыс. кубометров - результат работы арендованной мэрией техники. Кроме того, по бесплатным талонам на услуги снежных полигонов было убрано 29 тыс. кубометров, а также сельские ДРСУ, работавшие по контакту с администрацией Омска, вывезли 9200 кубометров снега.