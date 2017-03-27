Дорожники вывезли с улиц Омска исторический максимум снега
Общество  •  27 марта 2017, 12:15, последнее обновление 27 марта 2017, 12:15  •  печать

Дорожники вывезли с улиц Омска исторический максимум снега

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С начала зимнего сезона на полигоны вывезли более 800 тыс. кубометров снега. Работы по предотвращению паводка продолжаются.

С омских дорог и мест возможного подтопления в течение зимнего сезона 2016-2017 года вывезли 802 200 кубометров снега. В мэрии подчеркнули, что это исторический максимум для коммунальных служб нашего города.

"Первоначально муниципальным заданием был предусмотрен вывоз 500 000 кубометров. Однако ряд своевременного принятых администрацией Омска управленческих решений - выделение средств на аренду дополнительной спецтехники, покупка новых машин для Управления дорожного хозяйства и благоустройства, выдача бесплатных талонов на складирование снега, а также поддержка правительства региона, с помощью которой удалось привлечь областные ДРСУ к работе в городе - позволили выполнить рекордный объём работы. Но для нас главное - результат. Поэтому системное выполнение противопаводковых мероприятий продолжится", - рассказал директор департамента городского хозяйства Сергей Фролов.

По информации профильного ведомства, 698 тыс. кубометров вывезло БУ "Управление дорожного хозяйства и благоустройства", а 66 тыс. кубометров - результат работы арендованной мэрией техники. Кроме того, по бесплатным талонам на услуги снежных полигонов было убрано 29 тыс. кубометров, а также сельские ДРСУ, работавшие по контакту с администрацией Омска, вывезли 9200 кубометров снега.

Теги  •  #вывоз снега #мэрия #противопаводковые мероприятия

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Комментарии
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Наталья Нестерова  •  27 марта 2017, 12:31

Да зима в этом году наградила снегом, вывозить конечно снег обязательно.

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