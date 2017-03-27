Каналы "Продвижение" и ТРО договорились совместно развивать телерадиовещание на территории Союзного государства

Медиапартнёры намерены объединить усилия в целях формирования единого российско-белорусского информационного пространства и развития социально-культурных связей между странами. В частности, каналы договорились совершать обмен фильмами и программами собственного производства, а также проводить совместные акции и проекты.

Мы рады обрести в лице телеканала ТРО ещё одного партнёра и единомышленника на пути развития единого евразийского медиапространства, соответствующего высокому потенциалу стран ЕАЭС. У наших государств общая история, мы говорим на межнациональном русском языке, нас связывают единые надежды на успешное будущее, которое невозможно без тесного информационного и культурного взаимодействия, - считает генеральный директор холдинга "МКР-Медиа" Павел Паутов.

- Развитие единого информационного пространства в Союзном государстве невозможно без вовлечения региональных медиа. Мы уверены, что показ лучших телепрограмм канала "Продвижение" - лауреата премии "ТЭФИ-регион" - на ТРО будет интересен нашим зрителям и, безусловно, послужит дальнейшему укреплению тесных российско-белорусских культурных связей, - отметил председатель Телерадиовещательной организации Союзного государства Николай Ефимович.

30 марта 2017 года будет объявлен на ТРО Днём телеканала "Продвижение". Зрителям телеканала Союзного государства покажут лучшие авторские проекты о культуре, спорте, путешествиях, созданные российскими коллегами и получившие награды престижных профессиональных конкурсов. В эфир ТРО выйдут выпуски программ "Зелёный коридор", "Самокат", "Персона грата", "Бруталити", а также фильмы "Русский след в Марокко", "Похождения солдата Швейка и писателя Гашека", "Профессия от Бога". В свою очередь, ТК "Продвижение" покажет в дни майских праздников серию документальных фильмов, снятых телеканалом ТРО в честь Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Телеканал Союзного государства стал для "МКР-Медиа" уже третьим международным партнёром. Кроме ТРО, холдинг успешно сотрудничает с China Radio International (Китай) и Baltkom Radio (Латвия).

Справка:

Круглосуточный информационно-развлекательный телеканал "Продвижение" начал вещание в 2014 году. Входит в состав холдинга "МКР-Медиа". Формируется в четырёх часовых версиях. Доступен на территории России в пакетах спутникового телевидения "Телекарта" и НТВ-ПЛЮС, в сетях кабельных операторов, а также онлайн. Победитель конкурса "ТЭФИ-регион 2016" в номинации "Телевизионный дизайн".

Круглосуточный общественный информационно-публицистический телеканал Союзного государства Российской Федерации и Республики Беларусь ТРО (Телевидение Ради Общества) начал работу в 2007 году. Основу вещания составляют информационно-публицистические, культурно-познавательные программы, документальные и художественные фильмы. Задача ТРО - распространение объективной информации о политической, экономической и социально-культурной жизни Союзного государства.