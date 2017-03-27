Омских водителей проверили на трезвость и чистоту номеров

Сегодня утром в Омске на улицах Масленникова и Заозёрной сотрудники ГИБДД провели массовую акцию "Трезвость". Омских водителей проверяли на нарушения правил дорожного движения. В первую очередь инспекторы обращали внимание на трезвость водителей и чистоту госзнаков автомобилей.

Как пояснили "Омск Здесь" в УГИБДД УМВД России по Омской области, акция завершилась в 11:00. На каждой из улиц работало по шесть экипажей ДПС. Водителям напомнили об обязанности даже в весеннюю непогоду содержать в чистоте номерные знаки и фары автомобиля. За несоблюдение этих правил предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в 500 рублей.