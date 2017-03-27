Омичи сами попросили вырубить ивы на улице Богдана Хмельницкого
Общество  •  27 марта 2017, 11:43  •  печать

Омичи сами попросили вырубить ивы на улице Богдана Хмельницкого

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В департаменте городского хозяйства объяснили, почему были вырублены многолетние ивы в Октябрьском округе.

Ивовая аллея на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и 4-я Транспортная была вырублена планово. Как пояснили "Омск Здесь" в департаменте городского хозяйства администрации города, срубленные деревья были аварийными и представляли опасность для пешеходов. Местные жители сами неоднократно просили избавить улицу от опасных насаждений.

Напомним, что ранее в социальных сетях омичи высказывали возмущение тем, что была вырублена аллея многолетних ив. Деревья защищали пешеходов от дорожной пыли и грязи.

 

 

Теги  •  #аллея #улица Богдана Хмельницкого

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