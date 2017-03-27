Омичи сами попросили вырубить ивы на улице Богдана Хмельницкого

В департаменте городского хозяйства объяснили, почему были вырублены многолетние ивы в Октябрьском округе.

Ивовая аллея на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и 4-я Транспортная была вырублена планово. Как пояснили "Омск Здесь" в департаменте городского хозяйства администрации города, срубленные деревья были аварийными и представляли опасность для пешеходов. Местные жители сами неоднократно просили избавить улицу от опасных насаждений.

Напомним, что ранее в социальных сетях омичи высказывали возмущение тем, что была вырублена аллея многолетних ив. Деревья защищали пешеходов от дорожной пыли и грязи.