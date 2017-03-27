Прокуратура Омской области потребовала отремонтировать дома для детей-сирот

В Омской области прокуратура проверила, в каких условиях проживают дети-сироты. По результатам проверки руководителю ООО "МПМК "Шербакульская" внесено представление с требованиями устранить строительные недочёты.

Прокуратура Шербакульского района Омской области вместе с Госжилинспекцией Омской области провела проверку, как соблюдаются жилищные права детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Установлено, что ООО "МПМК "Шербакульская" по заключённым в 2015 году муниципальным контрактам строило двухквартирные жилые дома для детей-сирот в посёлке Шербакуль.

Результаты проверки показали, что строительство было проведено некачественно. Во всех четырёх квартирах, предоставленных в аренду детям-сиротам, были неисправные лестницы и вентиляция, отсутствовали доводчики дверей. Сайдинг имел прогибы и вмятины, а на натяжных потолках в момент проверки была вода. Кроме того, перекрытия не имели теплоизоляции и достаточного слоя утеплителя.

Прокуратура внесла представление руководителю ООО "МПМК "Шербакульская" с требованием устранить строительные недочёты. Также представление внесено главе Шербакульского района Омской области за ненадлежащее исполнение обязанностей при выдаче разрешения о вводе объектов в эксплуатацию.