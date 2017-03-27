Прокуратура Омской области потребовала отремонтировать дома для детей-сирот
Общество  •  27 марта 2017, 10:58, последнее обновление 27 марта 2017, 10:58  •  печать

Прокуратура Омской области потребовала отремонтировать дома для детей-сирот

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В Омской области прокуратура проверила, в каких условиях проживают дети-сироты. По результатам проверки руководителю ООО "МПМК "Шербакульская" внесено представление с требованиями устранить строительные недочёты.

Прокуратура Шербакульского района Омской области вместе с Госжилинспекцией Омской области провела проверку, как соблюдаются жилищные права детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Установлено, что ООО "МПМК "Шербакульская" по заключённым в 2015 году муниципальным контрактам строило двухквартирные жилые дома для детей-сирот в посёлке Шербакуль.

Результаты проверки показали, что строительство было проведено некачественно. Во всех четырёх квартирах, предоставленных в аренду детям-сиротам, были неисправные лестницы и вентиляция, отсутствовали доводчики дверей. Сайдинг имел прогибы и вмятины, а на натяжных потолках в момент проверки была вода. Кроме того, перекрытия не имели теплоизоляции и достаточного слоя утеплителя.

Прокуратура внесла представление руководителю ООО "МПМК "Шербакульская" с требованием устранить строительные недочёты. Также представление внесено главе Шербакульского района Омской области за ненадлежащее исполнение обязанностей при выдаче разрешения о вводе объектов в эксплуатацию.

Теги  •  #дети-сироты #представление #прокуратура #строительство

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