В Омске на улице Богдана Хмельницкого вырубили ивовую аллею

В социальных сетях омичи обсуждают вырубку зелёных насаждений на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и 4-я Транспортная. Там срубили аллею многолетних ив, которые защищали пешеходов от грязи и пыли.

На месте вырубленных ив появится аллея из годовалых сосен. В комментариях горожане сетуют на то, что из города-сада Омск превращается в город-пень.