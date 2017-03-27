В Омске на улице Богдана Хмельницкого вырубили ивовую аллею

В социальных сетях омичи обсуждают вырубку зелёных насаждений на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и 4-я Транспортная. Там срубили аллею многолетних ив, которые защищали пешеходов от грязи и пыли.
На месте вырубленных ив появится аллея из годовалых сосен. В комментариях горожане сетуют на то, что из города-сада Омск превращается в город-пень.
Другое дело если действительно высадят аллею сосен, а если власти не сдержат свое слово?!Наш красивый, богатый зеленью город превращают в серый городок с пеньками. Я считаю так вырубили ивы, сразу высаживайте новые деревья, такой печальный вид сейчас там, просто нет слов...