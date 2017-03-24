Глава омского филиала "Сибуправтодора" находился в "разработке" у ФСБ
Общество  •  24 марта 2017, 17:39, последнее обновление 24 марта 2017, 17:58  •  печать

Глава омского филиала "Сибуправтодора" находился в "разработке" у ФСБ

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Александр Сахаров может быть причастным к хищению бюджетных средств, выделенных на реконструкцию одной из омских магистралей. Основанием к возбуждению дела послужили материалы проверки регионального УФСБ.

Стали известны подробности задержания главы омского филиала "Сибуправтодора" Александра Сахарова. Как подтвердили в полиции, в Омске возбуждено уголовное дело по факту хищения бюджетных средств, выделенных на реконструкцию одной из омских магистралей. Более подробную информацию в правоохранительном ведомстве не разглашают, ссылаясь на тайну следствия.

- Следственным управлением УМВД России по Омской области возбуждено уголовное дело по факту хищения бюджетных денежных средств. Основанием послужили материалы проверки регионального УФСБ, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Фигурантом дела стал Александр Сахаров - руководитель омского филиала "Сибуправтодора", ранее работавший в Управлении дорожного хозяйства Омской области. О его задержании и проведении обыска в офисе и на рабочем месте стало известно сегодня утром. Как писал ИА "Омск Здесь", в головном предприятии "Сибуправтодора" в Новосибирске со своим подчинённым связаться не могли, а о его задержании узнали из открытых источников.

В настоящий момент подозреваемый задержан, следователем подготовлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Ведутся дальнейшие следственные действия, призванные установить причинённый бюджету ущерб и других лиц, причастных к хищению.

Не раскрыв подробности дела, силовики однако опубликовали видео с обысками в машине и гараже подозреваемого.

Теги  •  #видео #дороги #задержание #уголовное дело #УФСБ

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Комментарии
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Леонид Портнов  •  24 марта 2017, 20:36

Если будут всех, кто ворует бюджетные средства судить и сажать, то не судей, не тюрем не хватит. Надо расширять апартаменты. :)

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