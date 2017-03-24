Глава омского филиала "Сибуправтодора" находился в "разработке" у ФСБ

Стали известны подробности задержания главы омского филиала "Сибуправтодора" Александра Сахарова. Как подтвердили в полиции, в Омске возбуждено уголовное дело по факту хищения бюджетных средств, выделенных на реконструкцию одной из омских магистралей. Более подробную информацию в правоохранительном ведомстве не разглашают, ссылаясь на тайну следствия.
- Следственным управлением УМВД России по Омской области возбуждено уголовное дело по факту хищения бюджетных денежных средств. Основанием послужили материалы проверки регионального УФСБ, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Фигурантом дела стал Александр Сахаров - руководитель омского филиала "Сибуправтодора", ранее работавший в Управлении дорожного хозяйства Омской области. О его задержании и проведении обыска в офисе и на рабочем месте стало известно сегодня утром. Как писал ИА "Омск Здесь", в головном предприятии "Сибуправтодора" в Новосибирске со своим подчинённым связаться не могли, а о его задержании узнали из открытых источников.
В настоящий момент подозреваемый задержан, следователем подготовлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Ведутся дальнейшие следственные действия, призванные установить причинённый бюджету ущерб и других лиц, причастных к хищению.
Не раскрыв подробности дела, силовики однако опубликовали видео с обысками в машине и гараже подозреваемого.
Если будут всех, кто ворует бюджетные средства судить и сажать, то не судей, не тюрем не хватит. Надо расширять апартаменты. :)