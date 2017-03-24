В Омской области пройдёт мокрый снег

Ночью 25 марта температура в Омской области опустится до -10, сообщает ФГБУ "Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды". Днём воздух прогреется до +2...+7 градусов. В отдельных районах порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду.

Местами возможны осадки в виде дождя и мокрого снега. 26 и 27 марта ожидается выпадение снега и мокрого снега. По ночам температура воздуха будет опускаться до отметки -13 при прояснениях.