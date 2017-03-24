В Омской области пройдёт мокрый снег
Общество  •  24 марта 2017, 12:58, последнее обновление 24 марта 2017, 12:58  •  печать

В Омской области пройдёт мокрый снег

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Завтра в регионе ожидают похолодание до -10.

Ночью 25 марта температура в Омской области опустится до -10, сообщает ФГБУ "Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды". Днём воздух прогреется до +2...+7 градусов. В отдельных районах порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду.

Местами возможны осадки в виде дождя и мокрого снега. 26 и 27 марта ожидается выпадение снега и мокрого снега. По ночам температура воздуха будет опускаться до отметки -13 при прояснениях.

Теги  •  #погода #снег

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Комментарии
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Екатерина Семенова  •  24 марта 2017, 13:03

Весна! Где же ты??? Видно Масленицу плохо проводили...

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