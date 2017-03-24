Из реки в Омской области достали 19 вмёрзших в лёд лошадей

В минувшую среду, 22 марта, бригада предпринимателя Бориса Никулина и депутата районного совета Николая Бабаева достала из реки Оша последние трупы лошадей, вмёрзших в лёд.
- Работа была не из лёгких, - приводит паблик правительства Омской области в социальной сети "ВКонтакте" слова депутата. - Нам пришлось несколько раз открывать шандоры на Устьлогатской дамбе и с помощью воды размывать ледовую западню.
Специалисты районной ветеринарной службы сразу же после извлечения тел лошадей заявили, что опасность распространения какой-либо инфекции миновала. Останки животных, по их словам, будут отправлены на утилизацию в Кормиловку.
Напомним, погибших лошадей обнаружили в ноябре прошлого года в реке Оша на территории Тюкалинского района, но отыскать их хозяина удалось лишь недавно. Им оказался владелец крестьянско-фермерского хозяйства Борис Никулин. Как сообщается в паблике правительства Омской области во "ВКонтакте", потерявшихся животных он хватился только спустя неделю, когда река уже покрылась толстой коркой льда.
В марте надзорные органы забили тревогу, поскольку во время паводка разлагающиеся останки животных могли спровоцировать распространение инфекции. От чиновников потребовали принять меры. В результате районный глава собрал экстренное совещание и обязал Бориса Никулина убрать останки лошадей в кратчайшие сроки.
Очень жалко лошадей, погибнуть такой жуткой смертью, а хозяин какой-то беспечный, заметил пропажу лошадей аж через неделю. Хорошо хоть трупы лошадей вовремя извлекли и избежали заражения реки.
Хорошо, миновала опасность. Страшный случай, но главное предотвратить распространение инфекции.
Бедные животные...
Распространение инфекции остановлено, но удивляет халатность владельца хозяйства.
Согласна, в течении недели не заметить пропажу 19 лошадей нереально. Думаю, что все затраты на извлечение погибших лошадей стоит возложить на их хозяина.