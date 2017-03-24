Из реки в Омской области достали 19 вмёрзших в лёд лошадей
Общество  •  24 марта 2017, 13:04  •  печать

Из реки в Омской области достали 19 вмёрзших в лёд лошадей

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Очистка реки Оша от останков погибших лошадей продолжалась двое суток.

В минувшую среду, 22 марта, бригада предпринимателя Бориса Никулина и депутата районного совета Николая Бабаева достала из реки Оша последние трупы лошадей, вмёрзших в лёд.

- Работа была не из лёгких, - приводит паблик правительства Омской области в социальной сети "ВКонтакте" слова депутата. - Нам пришлось несколько раз открывать шандоры на Устьлогатской дамбе и с помощью воды размывать ледовую западню. 

Специалисты районной ветеринарной службы сразу же после извлечения тел лошадей заявили, что опасность распространения какой-либо инфекции миновала. Останки животных, по их словам, будут отправлены на утилизацию в Кормиловку.

Напомним, погибших лошадей обнаружили в ноябре прошлого года в реке Оша на территории Тюкалинского района, но отыскать их хозяина удалось лишь недавно. Им оказался владелец крестьянско-фермерского хозяйства Борис Никулин. Как сообщается в паблике правительства Омской области во "ВКонтакте", потерявшихся животных он хватился только спустя неделю, когда река уже покрылась толстой коркой льда.

В марте надзорные органы забили тревогу, поскольку во время паводка разлагающиеся останки животных могли спровоцировать распространение инфекции. От чиновников потребовали принять меры. В результате районный глава собрал экстренное совещание и обязал Бориса Никулина убрать останки лошадей в кратчайшие сроки.

Теги  •  #лед #лошади #Оша #река

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Комментарии
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OLEG Chernow  •  24 марта 2017, 15:18

Очень жалко лошадей, погибнуть такой жуткой смертью, а хозяин какой-то беспечный, заметил пропажу лошадей аж через неделю. Хорошо хоть трупы лошадей вовремя извлекли и избежали заражения реки.

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Марина  •  24 марта 2017, 14:33

Хорошо, миновала опасность. Страшный случай, но главное предотвратить распространение инфекции.
Бедные животные...

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Владимир Семенов  •  24 марта 2017, 14:40

Распространение инфекции остановлено, но удивляет халатность владельца хозяйства.

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Юля Пучкова  •  24 марта 2017, 15:43

Согласна, в течении недели не заметить пропажу 19 лошадей нереально. Думаю, что все затраты на извлечение погибших лошадей стоит возложить на их хозяина.

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