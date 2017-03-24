В Омске перенесли остановку "Дворец бракосочетания"

С 27 марта остановка автобусов и маршруток №№ 20, 202, 346, 393 и 425 будет проходить на новом остановочном пункте. Остановку "Дворец бракосочетания" перенесли в направлении улицы 22-го Апреля ближе к скверу Молодожёнов.

Как пояснили в департаменте транспорта, в настоящее время остановка, обустроенная вблизи дома № 113 по улице 50 лет Профсоюзов, расположена с нарушением требований ГОСТа: она расположена в границах пешеходного перехода.

Однако согласно правилам остановку следует размещать на расстоянии более 5 метров за пешеходным переходом по ходу движения. Кроме того, автобусы и маршрутки останавливаются на пешеходном переходе, что также является нарушением. В связи с этим были проведены изменения.