В Омске перенесли остановку "Дворец бракосочетания"
Общество  •  24 марта 2017, 12:41, последнее обновление 24 марта 2017, 12:44  •  печать

В Омске перенесли остановку "Дворец бракосочетания"

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Теперь остановка общественного транспорта расположится в направлении улицы 22-го Апреля ближе к скверу Молодожёнов. Прежнюю перенесли из-за нарушений ГОСТа.

С 27 марта остановка автобусов и маршруток №№ 20, 202, 346, 393 и 425 будет проходить на новом остановочном пункте. Остановку "Дворец бракосочетания" перенесли в направлении улицы 22-го Апреля ближе к скверу Молодожёнов.

Как пояснили в департаменте транспорта, в настоящее время остановка, обустроенная вблизи дома № 113 по улице 50 лет Профсоюзов, расположена с нарушением требований ГОСТа: она расположена в границах пешеходного перехода.

Однако согласно правилам остановку следует размещать на расстоянии более 5 метров за пешеходным переходом по ходу движения. Кроме того, автобусы и маршрутки останавливаются на пешеходном переходе, что также является нарушением. В связи с этим были проведены изменения.

Теги  •  #ГОСТ #остановка

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