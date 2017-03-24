В Омской области закрыли первую ледовую переправу
Общество  •  24 марта 2017, 11:23  •  печать

В Омской области закрыли первую ледовую переправу

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Сотрудники ГУ МЧС России сообщили о закрытии одной из ледовых переправ в Омской области.

С сегодняшнего дня транспортным средствам запрещено проезжать по ледовой переправе, соединяющей Черлак и Нововаршавку. Передвигаться по ней стало опасно. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Омской области, на переправе сотрудники дорожных служб уже произвели чернение льда, а также выставили запрещающие знаки. 

Отметим, что температура воздуха в ближайшие дни останется положительной. По данным Обь-Иртышского гидрометеоуправления, после 28 марта может начаться активное снеготаяние, поскольку ночная температура тоже станет плюсовой. Так что в ближайшее время, вероятнее всего, появятся сообщения о закрытии и других ледовых переправ. Сегодня максимально допустимая грузоподъёмность на них уже снижена до семи тонн.

Теги  •  #ледовая переправа #МЧС

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