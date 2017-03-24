В Омске дети идут в школу вброд
Общество  •  24 марта 2017, 06:35, последнее обновление 24 марта 2017, 09:19  •  печать

В Омске дети идут в школу вброд

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Перед школой № 7 образовалась огромная лужа.

Для учащихся школы № 7 поход в учебное заведение превратился на настоящее испытание. Для того чтобы попасть в учебные классы, детям приходится преодолевать большую лужу перед новым зданием школы на бульваре Архитекторов.

 

В комментариях омичи обращают внимание на то, что перед школой положили деревянные поддоны для преодоления водной преграды. Также автору поста рекомендовали рассказать о положении дел в окружной администрации.

Теги  •  #видео #лужа #школа

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Комментарии
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Виктор Монин  •  24 марта 2017, 09:49

Интересно, а почему администрация школы молчит? Или поддоны это нормальное решение проблемы?

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Евгений Ронин  •  24 марта 2017, 09:27

Значит, строители что-то не предусмотрели. Но ведь можно исправить ситуацию.

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