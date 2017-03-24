В Омске дети идут в школу вброд

Для учащихся школы № 7 поход в учебное заведение превратился на настоящее испытание. Для того чтобы попасть в учебные классы, детям приходится преодолевать большую лужу перед новым зданием школы на бульваре Архитекторов.

В комментариях омичи обращают внимание на то, что перед школой положили деревянные поддоны для преодоления водной преграды. Также автору поста рекомендовали рассказать о положении дел в окружной администрации.