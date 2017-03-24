Омский аэропорт встречает пассажиров очередями

В социальных сетях омичи высказывают возмущение тем, как встречает прилетевших омский аэропорт. Вместо зелёного коридора вернувшимся предлагается дверь с проёмом в 60 сантиметров, куда пытаются протиснуться прилетевшие. Людям это даётся с трудом после многочасовых перелётов.

В комментариях автору поста предлагают не возвращаться в Омск, а оставаться там, где в аэропортах широкие проходы. Также омичи отмечают, что местный аэропорт всегда был таким.