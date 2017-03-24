Омский аэропорт встречает пассажиров очередями
Общество  •  24 марта 2017, 06:15, последнее обновление 24 марта 2017, 09:21  •  печать

Омский аэропорт встречает пассажиров очередями

Автор:

Прилетающие в Омск возмущены отсутствием зелёного коридора.

В социальных сетях омичи высказывают возмущение тем, как встречает прилетевших омский аэропорт. Вместо зелёного коридора вернувшимся предлагается дверь с проёмом в 60 сантиметров, куда пытаются протиснуться прилетевшие. Людям это даётся с трудом после многочасовых перелётов.

 

В комментариях автору поста предлагают не возвращаться в Омск, а оставаться там, где в аэропортах широкие проходы. Также омичи отмечают, что местный аэропорт всегда был таким.

Теги  •  #аэропорт #видео #очередь

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Игорь Х  •  24 марта 2017, 10:23

Как многочасовой перелет влияет на способность человека протиснуться в дверь?

Ответить
Последние новости
Руководство "Сибуправтодора" выяснит причины задержания главы омского филиала  •  сегодня, 11:31
Уверенность и эстрадная выдержка. В Омске открылся конкурс имени Вильгельма Шпета  •  вчера, 22:55  •  
В Омске вынесли приговор бухгалтеру ОПГ Станислава Мацелевича  •  вчера, 17:01  •   2
Омская компания "Руском" купила крупное алтайское предприятие  •  вчера, 16:50  •   1
В Омске пятеро грабителей пытались взорвать два банкомата  •  вчера, 15:59  •   2  •  
Директора одного из старейших омских предприятий обвинили в налоговом преступлении  •  вчера, 15:42  •   1
Еще новости
Иети шоу 240х400