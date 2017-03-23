Новые пункты продажи транспортных карт появились в Нефтяниках и Старом Кировске

Департамент транспорта омской мэрии сообщает, что в марте пунктов по продаже электронных транспортных карт стало 68. Новые точки продаж появились на Левобережье, в Старом Кировске, в Нефтяниках и Чкаловске.

Купить карты теперь можно на остановке "Улица Комкова" в киоске с вывеской "Дилижанс", в киоске "Омскпресса" на улице Авиагородок возле дома 34б и в киоске "Дилижанс" рядом с СибАДИ. А также в аналогичных киосках на остановке "Улица Романенко" в сторону центра города и на Космическом проспекте, 18б, корпус 8. В этих пунктах можно купить карту, подключить на неё электронный проездной билет с любым тарифом и пополнять ранее купленные проездные.