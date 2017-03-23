Омские власти будут следить за паводком с помощью вертолёта
Общество  •  23 марта 2017, 10:50  •  печать

Омские власти будут следить за паводком с помощью вертолёта

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Почти миллион рублей областное правительство готово заплатить за авиационный мониторинг ситуации в зонах подтопления. За паводком будут следить с вертолёта.

Главное управление контрактной системы Омской области объявило аукцион на закупку услуг по авиационному обеспечению. Согласно конкурсной документации, потенциальному победителю предстоит с вертолёта осуществлять мониторинг ситуации в зонах подтопления, обеспечивать доступ в населённые пункты, отрезанные от основных транспортных потоков, проводить мероприятия по ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории области.

Наблюдать за зонами бедствий будут с вертолёта. Авиационное обеспечение должно осуществляться по предварительным заявкам заказчика с указанием маршрута полёта. Заказчиком выступает аварийно-спасательная служба Омской области. Вертолёт за это время должен налетать не более 17 часов. За эти услуги областной бюджет готов заплатить 988,8 тыс. руб. Проведение аукциона намечено на 6 апреля.

Теги  •  #аукцион #госзакупки #паводок

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