Омские власти будут следить за паводком с помощью вертолёта

Почти миллион рублей областное правительство готово заплатить за авиационный мониторинг ситуации в зонах подтопления. За паводком будут следить с вертолёта.

Главное управление контрактной системы Омской области объявило аукцион на закупку услуг по авиационному обеспечению. Согласно конкурсной документации, потенциальному победителю предстоит с вертолёта осуществлять мониторинг ситуации в зонах подтопления, обеспечивать доступ в населённые пункты, отрезанные от основных транспортных потоков, проводить мероприятия по ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории области.

Наблюдать за зонами бедствий будут с вертолёта. Авиационное обеспечение должно осуществляться по предварительным заявкам заказчика с указанием маршрута полёта. Заказчиком выступает аварийно-спасательная служба Омской области. Вертолёт за это время должен налетать не более 17 часов. За эти услуги областной бюджет готов заплатить 988,8 тыс. руб. Проведение аукциона намечено на 6 апреля.