Омичи будут дышать этилмеркаптаном ещё несколько дней
Общество  •  22 марта 2017, 11:30, последнее обновление 22 марта 2017, 13:45  •  печать

Омичи будут дышать этилмеркаптаном ещё несколько дней

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Росприроднадзор установил предприятие - потенциального виновника в выбросах в воздух этилмеркаптана. Круг "подозреваемых" сузился с четырёх до одного. Федеральное ведомство полагает, что основным источником дурного запаха всё-таки были буферные пруды "Газпромнефти-ОНПЗ".

В ходе сегодняшней пресс-конференции, посвящённой вопросам загрязнения воздуха в Омске, заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Омской области Сергей Ерёмин наконец-то озвучил потенциального виновного в выбросах этилмеркаптана.

На 19 марта в списке имелось четыре предприятия, которые в своей деятельности используют этилмеркаптан, - поясняет Сергей Ерёмин. - Была информация, что в ёмкостях бывшего завода пластмасс хранится это вещество. Но данные не подтвердились. Проверка велась на "Омскводоканале" и "Газпромнефти-ОНПЗ". На "Омскводоканале" нам предоставят свой мониторинг, но скажу: там пахнет, но не тем веществом.

В итоге у экспертов в списке осталось одно предприятие и одно конкретное место, откуда шёл запах, - буферные пруды "Газпромнефти-ОНПЗ", которые предназначены для сброса промышленных стоков до очистки и после пуска этих стоков вновь в оборот. Именно на этот объект указал и прокурор Омской области Анастас Спиридонов.

На буферных прудах ведутся ремонтные работы, и вполне вероятно именно они могли спровоцировать появление в воздухе одоранта.

- Пруды эксплуатируются с 50-х годов прошлого столетия, и вряд ли кто-то со стопроцентной уверенностью может сказать, какие отходы там складировались и какие вещества за это время там накопились, - добавил Сергей Ерёмин.

С места взяты все необходимые пробы и отправлены на исследование в профильные институты для дачи заключения. Возбуждено дело об административном правонарушении. Тем не менее "Газпромнефть-ОНПЗ" отвергает все доводы о своей виновности, заявляя: омичей вводят в заблуждение, делая ни на чём не основанные выводы. Экспертизы проб только ведутся.

- Нарушений в режиме работы завода не обнаружено. Наша лаборатория также не зафиксировала никаких превышений, - заявил присутствовавший на пресс-конференции заместитель генерального директора ОНПЗ по производству Александр Глазов. - Буферные пруды - это не яма и не свалка, а часть гидротехнических сооружений предприятия.

Напомним, в воздухе экспертами было зафиксировано превышение этилмеркаптана в 400 раз. На "Газпромнефти-ОНПЗ" всего в 64 раза. Журналистов интересовало, стоит ли при такой арифметике обвинять крупнейшее нефтеперерабатывающее предприятие? По словам начальника ФГБУ "Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" Натальи Криворучко, основные жалобы на запах начали поступать с 9 марта, тогда как пробы отбирались значительно позже, спустя 10 дней, соответственно, концентрация оказалась сниженной. Версию с причастностью "Омскгоргаза" специалисты также отвергли. Проверены три ГРС. Но они эксплуатируются "Томсктрансгазом" (также дочерней структурой "Газпрома"), один объект - нефтезаводом. Но никаких следов этилмеркаптана не обнаружено.

Эксперты призывают омичей относиться к ситуации с пониманием и говорят о том, что в городе дурно пахнуть будет ещё несколько дней.

- Мы приносим свои извинения и просим омичей подождать. Эта ситуация будет продолжаться ещё несколько дней, - полагает Сергей Ерёмин. - Но жизни и здоровью горожан ничего не угрожает.

Теги  •  #Газпромнефть-ОНПЗ #Росприроднадзор #этилмеркаптан

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Комментарии
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Игорь Х  •  22 марта 2017, 15:09

Почему "Газпромнефть-ОНПЗ" лишь потенциальный виновник? В "Росприроднадзоре" до сих пор сомневаются?

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Алексей Иванов  •  22 марта 2017, 14:29

Думаю что это наглое враньё и кого-то явно покрывают, бессовестные бизнесмены и чинари травят горожан!

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Игнат Посевин  •  22 марта 2017, 12:31

Нас вертят "на банане"? Все версии не складываются в единый пазл. Недавно нарушений на ОНПЗ не нашли, на предприятие пустили проверяющих, студентов, все показали, а потом, когда губер дал два дня срока для установления источника вони, вдруг круг сузился до одного предприятия??? Конечно, а что еще эти эксперты могли придумать за одну ночь?! Почему не проверяли омскгоргаз?!!!

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