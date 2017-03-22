За упавшую на омичей снежную массу ответят чиновники Центрального округа

Омские прокуроры организовали проверку по факту падения снежной массы на головы горожан. В рамках проверки сотрудники надзорного органа дадут оценку действию (или бездействию) сотрудников администрации Центрального округа. Если выяснится, что инцидент произошёл по их вине, прокуратура примет соответствующие меры.

Напомним, инцидент произошёл позавчера вечером на улице Ленина. Группа молодых людей шла по пешеходному тротуару, когда на них с крыши упала снежная масса. Судя по опубликованному в социальных сетях видео с камеры наружного наблюдения, снег полностью засыпал несколько человек. О том, пострадал ли кто-то в результате происшествия, информации пока нет.

СК организовал по данному факту доследственную проверку. Следователи просят пострадавших откликнуться для выяснения обстоятельств произошедшего.