За упавшую на омичей снежную массу ответят чиновники Центрального округа
Общество  •  22 марта 2017, 10:45, последнее обновление 22 марта 2017, 11:11  •  печать

За упавшую на омичей снежную массу ответят чиновники Центрального округа

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Сотрудникам администрации Центрального округа предстоит объяснить прокурорам, почему на улице Ленина прохожих засыпало снегом.

Омские прокуроры организовали проверку по факту падения снежной массы на головы горожан. В рамках проверки сотрудники надзорного органа дадут оценку действию (или бездействию) сотрудников администрации Центрального округа. Если выяснится, что инцидент произошёл по их вине, прокуратура примет соответствующие меры.

Напомним, инцидент произошёл позавчера вечером на улице Ленина. Группа молодых людей шла по пешеходному тротуару, когда на них с крыши упала снежная масса. Судя по опубликованному в социальных сетях видео с камеры наружного наблюдения, снег полностью засыпал несколько человек. О том, пострадал ли кто-то в результате происшествия, информации пока нет.

СК организовал по данному факту доследственную проверку. Следователи просят пострадавших откликнуться для выяснения обстоятельств произошедшего.

Теги  •  #крыша #прокуратура #снег #улица Ленина

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Комментарии
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Лена Головина  •  22 марта 2017, 11:03

Правильно, лучше начать разборы по виноватым пока люди только отделались испугом, а не пострадали. Ведь в следующий раз может так не повезти гражданам.

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