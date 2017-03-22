Большинство омичей оказались "голубями"
Общество  •  22 марта 2017, 10:39, последнее обновление 22 марта 2017, 10:40  •  печать

Большинство омичей оказались "голубями"

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Сайт по поиску работы "Зарплата.ру" выяснил, какой график работы предпочитают омичи и как они взбадриваются во время рабочего дня.

Всего в опросе приняли участие 1346 человек, из них 32 % считают себя жаворонками - им легче всего работается в утреннее время. Чуть меньше горожан (28 %) отнесли себя к совам, утверждая, что наиболее эффективно работают вечером. Но большинство опрошенных (40 %) оказались "голубями". Работоспособность таких людей может быть высокой как утром, так и вечером.

При этом половина омичей предпочли бы работать по стандартному графику с 9:00 до 18:00 или с 8:00 до 17:00. Треть горожан при возможности сделала бы выбор в пользу свободного рабочего дня, а каждого седьмого устроил бы сменный график.

На вопрос "Что помогает вам взбодриться на работе?" жители города чаще всего отвечали, что прибегают к перерывам на кофе и еду - так делает 70 % опрошенных. Чуть менее популярными способами стали такие варианты, как поболтать с коллегами, выйти на прогулку, почитать новости или полистать социальные сети, сходить на перекур, отвлечься от работы на личные дела, сделать разминку или даже поспать.

Теги  •  #зарплата #опрос #работа

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