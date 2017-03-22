В центре Омска тает забытый сугроб
Общество  •  22 марта 2017, 06:33, последнее обновление 22 марта 2017, 09:15  •  печать

В центре Омска тает забытый сугроб

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В феврале в одном из омских дворов сгребли в кучу снег, но вывезти забыли.

В социальных сетях омичи жалуются на коммунальщиков, забывших в феврале вывезти собранный снег. Так, в одном из дворов на проспекте Карла Маркса оказалось невозможно пройти пешеходам или проехать мамам с колясками из-за того, что снежная куча начала таять.

 

В комментариях пользователи социальных сетей отмечают, что это типичное явление для весеннего Омска. Жителей двора в центре города призывают не надеяться на мастеров управляющей компании, которые придут "оценить ситуацию".

Теги  •  #вывоз снега #двор

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Комментарии
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Роман Орехов  •  22 марта 2017, 10:28

Такие подарочки зимы до мая будут таять если их не разворашить, да и полно снега везде, но весна с ними справиться

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Виктор Билькевич  •  22 марта 2017, 07:55

В других дворах снег не убирали а с убраных улиц снег не увозили, сейчас ходить сложно.

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