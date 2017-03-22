В центре Омска тает забытый сугроб

В феврале в одном из омских дворов сгребли в кучу снег, но вывезти забыли.

В социальных сетях омичи жалуются на коммунальщиков, забывших в феврале вывезти собранный снег. Так, в одном из дворов на проспекте Карла Маркса оказалось невозможно пройти пешеходам или проехать мамам с колясками из-за того, что снежная куча начала таять.

В комментариях пользователи социальных сетей отмечают, что это типичное явление для весеннего Омска. Жителей двора в центре города призывают не надеяться на мастеров управляющей компании, которые придут "оценить ситуацию".