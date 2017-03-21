Омским школьникам рассказали, где можно заработать на каникулах

Стало известно, какие учреждения дополнительного образования, в которых дети могут заняться спортом и творчеством, будут работать в период весенних каникул, и какую работу им могут предложить летом.

В конце марта в омских школах пройдут недельные каникулы. Сейчас в Омске работают 25 учреждений дополнительного образования, в которых дети в эти дни могут заняться спортом и творчеством. Как отметила сегодня на пресс-конференции в Международном пресс-центре "МКР-Медиа" Екатерина Спехова, сегодня больше половины из 110 тысяч омских школьников посещают дополнительные секции, которые работают на бесплатной основе. Особой популярностью последние несколько лет пользуются секции робототехники.

- Каждый ребёнок может посещать несколько направлений, и это никак не ограничивается. Здесь самое главное - личное время ребёнка, чтобы он все успел, - отметила Спехова. - Совершенно новое направление - робототехника, которая сейчас есть во всех учреждениях дополнительного образования независимо от профиля учебного заведения. Возрос интерес к инженерным специальностям, и этим можно заниматься в дошкольных учреждениях, туда мы это направление тоже вводим. Дети у нас строят мосты из макарон. В Год экологии мы развернули ряд программ на экологическую тему.

Екатерина Спехова

Кроме этого, в период весенних каникул будут работать лагеря с дневным пребыванием школьников, где детям предложат не только досуговое времяпрепровождение, но и профильную подготовку к интеллектуальным конкурсам и олимпиадам.

Что касается трудовой занятости школьников, то она осуществляется только в период летних каникул. В этом году планируется устроить более трёх тысяч подростков в возрасте от 14 лет. "Сейчас мы начинаем формировать списки на трудоустройство, дети собирают необходимые документы, - пояснила Спехова. - Минимальная оплата труда составляет чуть более 8 тысяч рублей. За 4 часа работы дети получают 50 %, за 6 часов - 75 %. Помимо этого, Федеральная служба занятости также выплачивает надбавку к этой заработной плате, одинаковую для всех. В прошлом году она составляла 1200 рублей за отработанный месяц".

Основной площадкой работы становятся пришкольные участки, городские скверы и парки, а также учреждения культуры: библиотеки и дворцы культуры. Школьники не только занимаются благоустройством территории, но и проводят мероприятия. Дети старше 16 лет могут подработать в качестве вожатых в лагерях дневного пребывания или помощниками вожатых в загородных лагерях. Кроме этого, с середины сентября по ноябрь, если позволяют бюджетные средства, школьников трудоустраивают заливать хоккейные коробки при школах.

Фото: Илья Петров